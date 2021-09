Champions: Juventus; Chiesa e Bernardeschi saltano Malmoe

TORINO, 13 SET - Chiesa non è riuscito a recuperare, Bernardeschi ha accusato acciacchi a un ginocchio durante la rifinitura ed entrambi non sono stati convocati dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri per la trasferta di Malmoe. Salteranno l'esordio in Champions League anche Arthur, infortunato, e Kaio Jorge e Pellegrini, fuori dalla lista Uefa (ANSA).