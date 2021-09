Napoli: Petagna, con la Juve è stata una serata magica

NAPOLI, 13 SET - "Con la Juve è stata una serata magica: siamo forti. Spalletti ci trasferisce grande tranquillità". Lo afferma Andrea Petagna commentando, alla ripresa degli allenamenti del Napoli, il successo di sabato contro la Juventus e in preparazione dell'esordio stagionale in Europa League a Leicester. Petagna, entrato negli ultimi minuti al posto di Osimhen, sottolinea , a Radio Kiss Kiss Napoli, che "il campionato è senza padrone: ci siamo e non ci nascondiamo" e conferma la sua scelta di non andare alla Sampdoria, per restare in azzurro: "Volevo restare qui - dice - sono felice". (ANSA).