Champions, Barcellona: Koeman "Mio futuro? Conta la squadra"

ROMA, 13 SET - "In questo momento non parliamo del mio futuro, in questo momento mi interessa allenare il Barcellona e vincere. E' più importante il futuro della squadra". Così Ronald Koeman, alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Bayern Monaco. Sui problemi con il presidente Juan Laporta, Koeman taglia corto: "Il nostro rapporto è buono. Se ci sono questioni, ne parliamo privatamente. Vogliamo il meglio per la squdra, il rapporto per me è perfetto. Abbiamo avuto qualche piccola questione, ma adesso è tutto sistemato". Sicuramente il Barca domani contro i tedeschi non avrà a disposizione l'attaccante Martin Braithwaite, che rischia un lunghissimo stop a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio. Il giocatore danese deve decidere se sottoporsi o meno a un intervento. (ANSA).