Champions, Bayern: Nagelsmann, Barca forte anche senza Messi

ROMA, 13 SET - "Sicuramente il Barcellona non ha più l'imprevedibilità di quando aveva Messi, però ha in rosa altri giocatori che ricoprono un ruolo molto importante, come ad esempio Frenkie De Jong o Pedri. Siamo pronti a tutto, non penso siano molto peggiorati rispetto alle ultime stagioni". Così Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, alla vigilia dell'esordio in Champions contro i catalani. "Mi aspetto una partita diversa rispetto all'8-2 di un paio di stagioni fa. Intanto, perché siamo ancora nella fase a gironi e poi perché entrambe le squadre sono cambiate - aggiunge il portiere e capitano, Manuel Neuer, in conferenza stampa -. Non sarà un'altra partita come quella di Lisbona". "Messi? Ci saranno nuovi giocatori che vorranno mettersi alla prova e abbiamo rispetto di chi giocherà - conclude -. Il Barcellona non è sicuramente una squadra debole". (ANSA).