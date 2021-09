F1: incidente Monza; Hamilton, sono orgoglioso dei Commissari

ROMA, 13 SET - "Sono orgoglioso dei Commissari. Penso di aver bisogno di un po' di tempo per pensarci su, ma sicuramente quanto accaduto crea un precedente. E credo che sarà un precedente importante per la sicurezza dei piloti, e sottolinea che ci sono regole severe da rispettare". Lewis Hamilton, come riporta Autosport, parla dell'incidente incredibile a Monza tra la sua Mercedes e la Red Bull di Max Verstappen, che è stato penalizzato con tre posizioni in meno nella griglia nel prossimo Gp, in Russia. "Cose così - afferma il pluricampione del mondo - continueranno fino a che non impareremo da ciò che accade in pista, e io personalmente non ho una storia con questo tipo di incidenti. In definitiva, quando la fai franca con cose del genere, allora continuerai a farle". Hamilton ha evocato una specie di codice tra i piloti: "Siamo tutti al limite. Ma ogni pilota, presente o passato, quando è all'interno, cercherà di mantenere la propria posizione. Naturalmente quando entri in curva ruota a ruota e la vettura accanto a te è all'esterno affiancata, allora devi lasciare dello spazio extra. Ma c'è una regola conosciuta che dice che il pilota che si trova davanti, ha il diritto di traiettoria in curva, e l'altro deve concedergliela". "Sicuramente - conclude il britannico - dobbiamo analizzare quanto successo e assicurarci che vengano prese le decisioni giuste. Nessuno vuol farsi male, e probabilmente se riuscissimo a mettere in atto un protocollo migliore, allora in futuro potremo evitare questo tipo di cose". (ANSA).