Champions: arbitri; Liverpool-Milan al polacco Marciniak

ROMA, 13 SET - Sarà l'arbitro polacco Szymon Marciniak a dirigere Liverpool-Milan nella prima giornata di Champions League per i rossoneri in programma mercoledì 15 settembre alle 21. Nella stessa serata, ma San Siro, per Inter-Real Madrid è stato designato il tedesco Daniel Siebert Le prime italiane a scendere in campo domani saranno Atalanta e Juventus, di scena alle 21 rispettivamente contro Villarreal e Malmo. A dirigere i bergamaschi sarà il francese Clement Turpin, mai incontrato dalla Dea. In Svezia invece i bianconeri troveranno il portoghese Artur Dias. Anche qui nessun precedente, (ANSA).