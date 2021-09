Tennis:Us Open a Medveded,niente Grande Slam per Djokovic

ROMA, 13 SET - Niente Grande Slam per Novak Djokovic. Il serbo è stato infatti sconfitto dal russo Daniil Medvedev nella finale degli Us Open con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e 20 minuti di gioco. Per il russo, che è il numero 2 del mondo, si tratta della prima vittoria di un major in carriera. (ANSA).