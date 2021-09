Calcio: Premier; il Livepool passa a Leeds ma perde Elliott

ROMA, 12 SET - Il Liverpool vince 3-0 in casa del Leeds e affianca Chelsea e Manchester United in vetta alla Premier League, con 10 punti in quattro gare, ma a tre giorni dalla sfida col Milan in Champions League deve anche registrare il grave infortunio subito dal 18enne Harvey Elliott. In uno scontro con un avversario, la promessa dei Reds ha subito la frattura di una caviglia e dovrà interrompere anzitempo una stagione che aveva cominciato nel modo migliore. Il brutto episodio è avvenuto nel secondo tempo quando il Liverpool era già in vantaggio grazie al 100/o gol in Premier League di Mohamed Salah e al raddoppio di Fabinho. Sadio Mane, nel recupero, ha arrotondato il risultato nel recupero, facendosi perdonare alcuni gravi errori sottoporta fatti in precedenza. (ANSA).