Bologna: Mihajlovic, col Verona ci servono i 3 punti

BOLOGNA, 12 SET - Si attende un segnale, Sinisa Mihajlovic. Alla vigilia della sfida con il Verona, posticipo della terza giornata di serie A, il tecnico chiede i tre punti: "Se vogliamo stare nella colonna sinistra della classifica (obiettivo annunciato dalla dirigenza, ndr) partite come quella di domani dobbiamo vincerle. Non ci sono scuse, dobbiamo imparare a convivere con le pressioni, anche se il Verona ha una classifica bugiarda". Il mercato ha portato Arnautovic e Orsolini, che accompagna Sinisa nel pre partita, non ha dubbi: "Marko ha alzato il livello della squadra". Ma non ha dubbi neppure Sinisa, che chiede un passo avanti ai suoi giovani in questa stagione: "Se saremo più forti di un anno fa dipende dai giovani e dalla loro crescita. Se i nostri ragazzi sapranno ripercorrere l'esempio di Tomiyasu, che in due anni è arrivato da sconosciuto per affermarsi e approdare a un top club europeo come l'Arsenal, allora potremo fare meglio". Domani, intanto, possibile conferma per un altro giovane: Kingsley Micheal potrebbe trovare spazio in mediana, come già a Bergamo con l'Atalanta prima della sosta, al posto di Schouten. (ANSA).