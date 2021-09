Gp Monza: Ricciardo 'doppietta McLaren folle, era ora'

MONZA, 12 SET - "E' una doppietta folla per la McLaren. Era ora". Daniel Ricciardo è raggiante per la sua ottava vittoria in Formula Uno, la prima alla guida della McLaren. "Già da venerdì sentivo qualcosa di magico. Per tutta la stagione ho fatto finta di andare piano per sorprendervi oggi perché i quarti posti non mi interessano". (ANSA).