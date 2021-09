Malagò 'problema infrastrutture, ora piano per grandi eventi'

MONZA, 12 SET - "Credo che in Italia ci sia un evidente problema infrastrutturale, che si tratti dell'Autodromo di Monza, degli stadi o dei palazzetti. Penso che oggi ci siano le condizioni finalmente per fare un vero piano per dare le giuste garanzie per organizzare i grandi eventi sportivi e soprattutto generare occupazione e lavoro". Lo evidenzia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa organizzata dall'Aci prima del Gran Premio di Monza con la presenza degli ori olimpici di Tokyo. (ANSA).