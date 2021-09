Tennis:Regina Elisabetta e Johnson si complimentano con Raducanu

LONDRA, 12 SET - Anche la Regina Elisabetta, dopo il Premier Boris Johnson, si è congratulata con Emma Raducanu per il suo trionfo agli Us Open di New York. In finale la 18enne inglese ha superato in due set la teenager Leylah Fernandez, interrompendo un digiuno di vittorie britanniche negli Slam femminili che durava da 44 anni. "Ti invio le mie congratulazioni per il tuo successo - il messaggio della sovrana -. È un risultato eccezionale a questa giovane età, la testimonianza del tuo duro allenamento e della tua dedizione che sarà di ispirazione per le future generazioni". Subito dopo il match anche il Premier aveva condiviso via social la sua gioia e ammirazione per l'esplosione di Raducanu. "Che match sensazionale! Congratulazioni a Emma Raducanu! Hai dimostrato qualità straordinarie, compostezza e coraggio e siamo tutti enormemente orgogliosi di te", il tweet di Johnson. (ANSA).