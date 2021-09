Napoli-Juve; diverbio tra Allegri e Spalletti a fine partita

NAPOLI, 11 SET - Tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti c'è stato un piccolo diverbio negli spogliatoi dopo la conclusione della partita Napoli-Juventus. Quando i due tecnici si sono incrociati mentre uno usciva e l'altro entrava in sala stampa, l'allenatore della Juventus ha ripreso quello del Napoli per aver 'fatto casino' con l'arbitro. ''Questa roba - ha replicato Spalletti - non si può sopportare, ditemi quando l'avrei fatto perché veramente non si può sopportare''. In sala stampa poi l'allenatore del Napoli ha spiegato: ''Non mi aspettavo questa reazione di Allegri, sono andato a rincorrerlo nello spogliatoio all'inizio e alla fine del match. Sono andato verso di lui in panchina, poi alla fine è andato via senza salutarmi. Nessuna frizione con Allegri. Zero frizioni. Non gli ho detto niente, mai. Ho sempre perso, una volta che vinco mi vieni a fare la morale?''. (ANSA).