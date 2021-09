Premier: Lukaku risponde a Ronaldo, Chelsea e United comandano

ROMA, 11 SET - In Premier League comandano i campioni d'Europa per club del Chelsea e il Manchester United, entrambi con 10 punti in 4 partite. I 'Blues' si sono imposti per 3-0 sull'Aston Villa a Stamford Bridge grazie alle reti di due ex interisti: Lukaku (15' pt, 45' st), che ha rinnovato la sfida a Cristiano Ronaldo, e Kovacic (4' st). Il Manchester United, trascinato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, si è sbarazzato (4-1) a Old Trafford del Newcastle. A nove punti, assieme a Brighton e Tottenham, c'è il Manchester City, che si è imposto 1-0 a Leicester, grazie alla rete di Bernardo Silva (16' st). Fa rumore il tonfo del Tottenham, battuto 3-0 al Selhurst Park di Londra dal Crystal Palace, in gol con Zaha (31' st) ed Edouard (39' e 48' st). Gli Spurs sono rimasti a 9 punti. Altri risultati: Arsenal-Norwich City 1-0, Brentford-Brighton 0-1, Southampton-West Ham United 0-0, Watford-Wolves 0-2. Domani: Leeds United-Liverpool alle 17,30. Lunedì: Everton-Burnley alle 21. (ANSA).