Bundesliga: Wolfsburg a punteggio pieno, ma il Bayern è a -2

ROMA, 11 SET - Il Bayern Monaco mantiene il passo del Wolfsburg, capolista e a punteggio pieno (12 punti) dopo quattro giornate in Bundesliga. La squadra di Julian Nagelsmann ha vinto sul campo del Lipsia, l'ex squadra dell'attuale allenatore dei bavaresi, per 4-1: hanno deciso Lewandowski (12' pt), Musiala (47' pt), Sane (9' st) e Choupo-Moting (47' st). Inutile la rete di Laimer (13' st). Bayern a 10 punti, due in meno del Wolfsburg, che ha vinto a Furth, contro il Greuther, per 2-0, grazie alle reti di Nmacha (10' pt) e Weghost su rigore (46' st). A 9 punti, nella classifica della Bundesliga, ci sono il Borussia Dortmund, vittorioso per 4-3 (doppietta di Haaland) a Lerverkusen contro il Bayer, e il Magonza, che si è imposto sul campo dell'Hoffenheim per 2-0 (Burkardt e Ingvartsen). Altri risultati di oggi: Union Berlino-Augusta 0-0 e Friburgo-Colonia 1-1. Domani si giocheranno: Eintracht Francoforte-Stoccarda alle 15,30, Bochum-Hertha Berlino alle 17,30 e Borussia Moenchengladbach-Arminia Bielefeld alle 19,30. (ANSA).