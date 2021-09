Ligue: 4-0 al Clermont, parigini a punteggio pieno

ROMA, 11 SET - Il Paris Saint Germain ha battuto per 4-0 il Clermont in un incontro della quinta giornata di Ligue 1, che lo vede al comando della classifica a punteggio pieno. I parigini messo fine all'imbattibilità della squadra avversaria grazie a una doppietta dello spagnolo Ander Herrera nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno marcato Kylian Mbappé e Idrissa Gueye. Tutto ha funzionato bene per la squadra di Pochettino nonostante le assenze di Neymar e del trio di argentini Lionel Messi, Angel Di Maria e Leandro Paredes, lasciati a riposo dopo aver giocato nelle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2022. Tutte queste stelle dovrebbero unirsi a Mbappé per il debutto della fase a gironi di Champions League, mercoledì prossimo a Bruges, dove il magico trio Messi-Neymar-Mbappé potrebbe finalmente fare il suo esordio. (ANSA).