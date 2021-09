Gp Monza: Sainz 'alla Ascari duro colpo ma ora sto bene'

MONZA, 11 SET - "Sto bene ora. Stamattina il colpo è stato duro ma sono riuscito a riprendermi anche se non avevo molta fiducia quando passavo lì". Carlos Sainz rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dopo lo schianto della sua Ferrari alla Variante Ascari nelle seconde libere del Gran Premio di Monza. "La macchina - spiega il pilota in zona mista - non era male nella Sprint Qualifying, grazie al lavoro dei meccanici. La sesta è una buona posizione per noi. Non abbiamo molto ritmo ma davanti tutti vanno più veloci di noi, dietro invece sono tutti più lenti. Quindi questa è più o meno la nostra posizione. Domani cercheremo di fare una buona partenza per vedere se riusciremo a migliorare questo risultato". (ANSA).