F1: Monza; Bottas vince gara Sprint ma pole a Verstappen

ROMA, 11 SET - Valtteri Bottas ha vinto la gara Sprint del Gp d'Italia a Monza ma la pole position nella prova del Mondiale di Formula 1 che si disputerà domani sarà di Max Verstappen, dato che il finlandese della Mercedes sarà penalizzato di 20 posizioni in griglia per cambio del motore. Nella mini-corsa di 18 giri per 100 Km sul circuito lombardo, che detta l'ordine di partenza in gara, l'olandese della Red Bull ha chiuso secondo davanti a Daniel Ricciardo e Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton, quinto con l Mercedes. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, settima l'altra Rossa di Carlos Sainz. (ANSA).