F1: Monza; Hamilton davanti a Bottas, 11/a Ferrari Leclerc

MONZA, 11 SET - Lewis Hamilton (1:23.246) regola tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monza, interrotte a lungo per l'incidente di Sainz all'Ascari. L'inglese batte il compagno di squadra Bottas, "king of the sprint" del venerdì, di 2 decimi e il rivale nella lotta per il Mondiale Verstappen di 416 millesimi. In difficoltà le Ferrari: Leclerc, che ha cambiato il motore, è undicesimo (+1.524); Sainz è ultimo (+2.878) ma con l'alibi di non aver potuto girare con le gomme morbide. (ANSA).