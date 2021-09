Us Open: Zverev ko dopo 5 set, Djokovic in finale

ROMA, 11 SET - Novak Djokovic elimina dopo cinque set Alexander Zverev e raggiunge Daniil Medvedev in finale degli Us Open di tennis. Sul cemento di Flushing Meadows il 34enne serbo n.1 al mondo, che ai quarti di finale del torneo newyorkese aveva eliminato Matteo Berrettini, ha dovuto faticare sul cemento per battere il 24enne tedesco n.4 dell'Atp: 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2 il punteggio finale. Djokovic - che quest'anno ha già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon - proverà domani a realizzare il Grande slam e a scavalcare Roger Federer e Rafael Nadal per numero totale di titoli conquistati nei quattro tornei major. (ANSA).