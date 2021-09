Napoli-Juve: Spalletti, 'sarà un partita gustosa'

NAPOLI, 10 SET - ''Sarà una partita gustosa''. Luciano Spalletti adopera un aggettivo originale per definire l'incontro di domani con i bianconeri. L'allenatore del Napoli in conferenza stampa dice: ''Chi ha sognato il pallone fin da bambino, come me, sognava queste partite. Il gusto della rivalità, delle partite importanti. I calciatori vogliono andare a giocarla. Siamo nella situazione ottimale''. (ANSA).