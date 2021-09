Juve: Allegri, a Napoli assenti tutti i sudamericani

TORINO, 10 SET - "Non è difficile fare la formazione: ho lasciato a casa i sudamericani perché rientrerebbero tra stanotte e domattina": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Cuadrado poteva venire ma ha avuto un attacco di gastroenterite - aggiunge il tecnico - e non è neanche rientrato in Italia: sta facendo degli accertamenti in Colombia, speriamo torni il prima possibile". Non ci saranno, quindi, Dybala, Alex Sandro, Danilo e Bentancur, oltre a Cuadrado. (ANSA).