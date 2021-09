Mondiali: Argentina batte Bolivia, Messi supera record di Pelè

BUENOS AIRES, 09 SET - Con una tripletta di Lionel Messi l'Argentina batte 3-0 la Bolivia in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 e la stella del Paris Saint-Germain batte il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelé. Messi ha segnato al 14', al 64' e all'88 davanti ai 25.000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19. Alla sua 153ma presenza con l'Argentina Messi ha battuto con 79 gol il record del leggendario calciatore brasiliano (77). Il detentore del record mondiale di gol in Nazionale è il portoghese Cristiano Ronaldo con 111 reti, la più recente contro l'Irlanda la scorsa settimana. (ANSA).