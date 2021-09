F1: Raikkonen ancora positivo al Covid, a Monza non ci sarà

ROMA, 08 SET - Anche nel Gp d'Italia, in programma domenica a Monza, al volante di una delle due Alfa Romeo ci sarà Robert Kubica. Il polacco sostituirà ancora una volta Kimi Raikkonen, sempre positivo al Covid-19, provando a fare meglio del 15/o posto nell'ultimo week-end, in Olanda. Il 41enne finlandese, che ha già annunciato il ritiro a fine stagione, non ha ancora ripreso l'attività a causa del Covid-19. La notizia è stata diffusa dall'Alfa Romeo, con un comunicato ufficiale. (ANSA).