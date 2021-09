La FA vuole blindare il ct inglese Southgate

ROMA, 08 SET - I vertici della Football Association sono intenzionati a offrire Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, un nuovo contratto. L'attuale accordo con l'allenatore scadrà al termine dei Mondiali dell'anno prossimo in Qatar, dunque a fine dicembre, ma l'intenzione è di prolungarlo di altri due anni, in modo da arrivare fino a dopo Europeo tedesco del 2024. Lo riporta Sky Sports UK. Southgate ha trascinato l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2018 e in finale a Euro 2020: prima di lui nessuno aveva fatto meglio negli ultimi anni. L'ex difensore in passato aveva manifestato il desiderio di allenare un club. Southgate è sulla panchina dell'Inghilterra dal novembre 2016. (ANSA).