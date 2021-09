Us Open: Fernandez sfida bielorussa Sabalenka in semifinale

ROMA, 08 SET - La diciannovenne canadese Leylah Fernandez (numero 73 Wta) dovrà vedersela con la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka nella semifinale femminile dello Us Open. La bielorussa, seconda testa di serie, ha sconfitto per 6-1, 6-4 la ceka Barbora Krejcikova (9/a), campionessa in carica del Rolland Garros. "Oggi mio padre", che è anche il suo allenatore, "mi ha detto 'Combatti su ogni punto. È il tuo primo quarto di un Grande Slam. Non fare l'ultima partita qui. Combatti per il tuo sogno'", ha rivelato Fernandez dopo aver battuto ai quarti di finale l'ucraina Elina Svitolina, quinta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (7/5). Della giovane canadese, sua prossima avversaria, Sabalenka ha detto: "Gioca bene, si muove bene e so che non avrà nulla da perdere". L'altra semifinale si definirà dopo le sfide Raducanu-Bencic e Pliskova-Sakkari. (ANSA).