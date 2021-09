Us Open: Medvedev e Auger-Aliassime primi semifinalisti

ROMA, 08 SET - In attesa delle sfide Djokovic-Berrettini e Zverev-Harris si è definita la prima semifinale dello Us Open: Felix Auger-Aliassime sfiderà Daniil Medvedev. Il russo numero 2 al mondo ha sconfitto in quattro set (6-3, 6-0, 4-6, 7-5) l'olandese Botic van de Zandschulp (numero 117). Finalista nel 2019 (sconfitto da Nadal) e semifinalista nel 2020, a Flushing Meadows Medvedev cerca la rivincita: "Voglio solo - ha detto - fare un po' meglio e compiere l'ultimo passo, che è il più difficile". Il 21enne canadese (15/o) invece raggiunge la semifinale dopo il ritiro di Carlos Alcaraz (55/o). Il diciottenne, reduce dall'exploit al terzo turno contro Stefanos Tsitsipas (numero 3), quando il suo avversario conduceva per 6-3 , 3-1 ha accusato un problema all'adduttore destro. "Ho sentito - ha detto in conferenza stampa la stellina spagnola - il dolore prima di giocare. All'inizio del match l'ho controllato un po', ma alla fine del primo set e all'inizio del secondo si è intensificato". Si è rammaricato Auger-Aliassime: "Non mi aspettavo" l'abbandono, "peccato che finisca così". (ANSA).