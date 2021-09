Tennis: Us Open; 19enne canadese Leylah Fernandez in semifinale

ROMA, 07 SET - Continua a stupire la giovane canadese Leylah Fernandez agli US Open di New York. La mancina diciannovenne ha conquistato per la prima volta le semifinali del torneo americano battendo l'ucraina Elina Svitolina, quinta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (7/5). Fernandez, al 73° posto nella classifica mondiale, giocherà la sua prima semifinale del Grande Slam contro la vincitrice tra la bielorussa Aryna Sabalenka e lla ceca Barbora Krejcikova. (ANSA).