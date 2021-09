Netflix pensa a docuserie sul Pga Tour

ROMA, 07 SET - Una docuserie sul Pga Tour di golf sul modello di 'Formula 1: Drive to Survive'. E' questo il progetto di Netflix che, in accordo con il massimo circuito americano del green maschile, punta a coinvolgere almeno 12 giocatori (che non dovrebbero percepire alcunché a livello economico) ad apparire nella serie. Tra questi, riferisce GolfDigest, potrebbero esserci Rickie Fowler, Cameron Champ e Tony Finau. Ma sarebbero in corso colloqui per convincere anche alcuni big del Pga Tour come, tra gli altri, Bryson DeChambeau e Justin Thomas. (ANSA).