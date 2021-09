F1:Sticchi Damiani,pubblico? ok a regole ma per Monza sacrificio

MONZA, 07 SET - Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani "non contesta" le "giuste regole" sul "contenimento del pubblico al 50%" ma rimarca "l'enorme sacrificio" che questo significa per l'organizzazione del GP di Monza. "Ricominciamo a vivere una vita normale con mille sofferenze - evidenzia durante la conferenza in Autodromo -. Saremo stati sempre rispettosi, convinti della necessità di essere ligi alle regole. Ma la vendita dei biglietti sbloccata solo dal 5 agosto è un sacrificio che Aci fa perché manteniamo sempre gli impegni. Dobbiamo ripensare il futuro, rassegnati a convivere con questa pandemia". (ANSA).