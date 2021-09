Solheim Cup di golf: Usa ko 15-13, l'Europa mantiene il titolo

NEW YORK, 06 SET - L'Europa detentrice della Solheim Cup di golf, l'equivalente femminile della Ryder Cup, mantiene il titolo dopo aver battuto ieri gli Stati Uniti per 15-13. Le europee, che avevano vinto l'edizione 2019 della competizione biennale in Scozia, erano già due punti di vantaggio (9-7) al termine del foursome e del fourball disputati domenica sul campo dell'Inverness Club di Toledo, in Ohio. Ieri si dovevano giocate un totale di 12 partite di singolare per concludere la competizione e alle europee ne servivano almeno cinque per vincere. Le nuove reclute, la finlandese Matilda Castren e l'irlandese Leona Maguire, hanno entrambe ampiamente contribuito a questa vittoria vincendo ciascuna la loro partita, prima che la danese Emily Pederson incoronasse definitivamente l'Europa vincendo contro l'americana Danielle Kang. (ANSA).