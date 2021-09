Ciclismo, Viviani: "Merito a Cassani ma cambiamento ci sta"

MILANO, 06 SET - "Cassani da ct ha fatto un ottimo lavoro, come un ottimo lavoro lo sta impostando la nuova federazione per il futuro. Dobbiamo rendere merito a Cassani per i risultati raggiunti e vedo davvero motivati i miei compagni per chiudere al meglio il suo ciclo, cercando di vincere Europei e Mondiali". Elia Viviani, oro a Rio 2016 e bronzo da portabandiera a Tokyo 2020, saluta così il ct uscente Davide Cassani. "A Tokyo siamo riusciti a vincere tre medaglie - spiega Viviani, ospite a Milano ad un evento Technogym - di cui una sulla strada con Elisa Longo Borghini. Oggi vincere sulla strada è un'impresa perché ci sono dei fenomeni stranieri che fagocitano tutto. Il nuovo accordo tra il presidente Dagnoni e il ct Cassani è il segnale che le cose alla fine si sistemano e che tutto va al suo posto". (ANSA).