Atletica: Tamberi va all'assalto della Diamond League

ROMA, 06 SET - Gianmarco Tamberi torna in gara nella Diamond League che si chiuderà a Zurigo con una due giorni di competizioni, tra la Sechseläutenplatz (mercoledì) e il mitologico stadio Letzigrund (giovedì). Saranno 32 i campioni da incoronare, tanti azzurri qualificati e l'oro Tamberi. Al momento sono sette gli atleti azzurri che saranno impegnati: mercoledì Zane Weir (Enterprise Sport&Service) nel peso e Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) nel lungo; giovedì Tamberi (Fiamme Oro) nell'alto, il bronzo degli Euroindoor Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) nei 110hs, il primatista italiano dei 400 metri Davide Re (Fiamme Gialle), il siepista Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle) e il triplista Tobia Bocchi (Carabinieri). Nei 100 metri il cingalese dell'Atletica Futura Roma, Yupun Abeykoon. L'attesa maggiore è certamente per Gianmarco Tamberi: il successo in Diamond League è l'ultimo obiettivo agonistico di una stagione incredibile, un 2021 che ha concretizzato il sogno di una vita per il marchigiano. 'Gimbo' sarà in pedana giovedì, per conquistare il titolo di 'Wanda Diamond League champion' nell'alto. A insidiarlo sarà soprattutto il bielorusso bronzo olimpico Maksim Nedasekau. Ma il cast comprende anche il russo da 2,37 Ilya Ivanyuk, il canadese Django Lovett, l'ucraino Andriy Protsenko e il bahamense Donald Thomas. Chi sta vivendo un momento di condizione eccezionale è Zane Weir, al personale di 21,63 metri domenica a Padova: la piazza principale di Zurigo sarà il contesto della gara di getto del peso che mercoledì assegna il diamante. Il favorissimo, come logico, è il primatista del mondo Ryan Crouser (23,37 in stagione). Scattano dalla seconda fila l'altro statunitense Joe Kovacs e il neozelandese Tom Walsh, quindi gli europei Filip Mihaljevic (Croazia) e Armin Sinancevic (Serbia) con misure non troppo superiori a quelle dell'azzurro. (ANSA).