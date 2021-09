Calcio: Infantino, Europa mostri flessibilità

ROMA, 06 SET - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha esortato l'Europa a mostrare flessibilità per aiutare il Sud America a risolvere il suo problema della quarantena Covid nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. L'appello, in un video all'assemblea generale dell'Associazione dei Club Europei, arriva all'indomani del caso Brasile-Argentina, e dopo che il governo del Regno Unito ha ignorato la richiesta del numero uno Fifa di concedere esenzioni dalla quarantena ai calciatori, affinchè potessero rispettare i loro impegni internazionali. "Abbiamo una situazione difficile nel Regno Unito. I giocatori devono tornare a giocare per i loro paesi" (ANSA).