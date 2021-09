F1: Bottas all'Alfa Romeo dal 2022, sostituirà Raikkonen

ROMA, 06 SET - Da un finlandese a un altro: l'Alfa Romeo ha ufficializzato che dal 2022 Valtteri Bottas guiderà per il team svizzero dopo l'annuncio del ritiro a fine stagione di Kimi Raikkonen. Bottas ha raggiunto e firmato un accordo pluriennale che lo rende molto soddisfatto. Consapevole che il suo lavoro con Mercedes non è ancora finito e sarà molto importante per aiutare la squadra nella lotta contro Verstappen e Red Bull, il finlandese guarda anche avanti e alle opportunità che i prossimi cambi regolamentari potranno dare alla sua nuova squadra nel 2022. Attesa quindi a breve anche l'ufficialità del passaggio di George Russell in Mercedes al fianco di Hamilton. (ANSA).