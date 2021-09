Calcio:Buffon,ora non prendo in considerazione idea smettere

ROMA, 06 SET - "La mia testa e il mio corpo rispondono alla grande e io in questo momento non prendo in considerazione l'idea di smettere, mi accorgo di essere un giocatore molto importante per i miei compagni e i tifosi del Parma, per me è molto gratificante". Così ai microfoni di Radio Anch'io sport l'ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon ora al Parma in Serie B. "Una nuova chiamata da Mancini per l'ultimo Mondiale? "Non voglio che al ct che ha già tante pressioni ne aggiunge una nuova". (ANSA).