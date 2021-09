Mondiali: Buffon, il problema è stato solo la buona sorte

ROMA, 06 SET - "Devo dire la verità e non per difendere il gruppo, il problema dell'Italia è stata solo la buona sorte. Quando vinci il Mondiale e l'Europeo ti deve andare tutto bene, ora sta pagando quel briciolo di fortuna avuto in precedenza". A radio anch'io sport l'ex portiere della Nazionale Gianluigi Buffon parla del mezzo passi falso dell'Italia nelle ultime due partite di qualificazioni ai Mondiali. "Nelle due gare la prestazione c'è stata - afferma Buffon - sono stati due pareggi figli della casualità. Non credo il problema dipenda dagli attaccanti, non li metto in discussione, soprattutto Ciro Immobile. Verso di lui che ha numeri e lavora tanto ci vuole più clemenza". (ANSA).