Mondiali 2022: Svizzera-Italia 0-0

ROMA, 05 SET - Svizzera e Italia hanno pareggiato 0-0 in un incontro del gruppo C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 giocato a Basilea. Un nuovo pareggio dopo quello di giovedì scorso con la Bulgaria. Tante occasioni sprecate da parte degli azzurri. All'8 della ripresa Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore. L'Italia tornerà in campo mercoledì 8 settembre a Reggio Emilia quando affronterà la Lituania (ANSA).