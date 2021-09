Vuelta: terzo trionfo per Roglic, vince anche ultima tappa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 05 SET - Terzo trionfo consecutivo nella Vuelta per Primoz Roglic. Lo sloveno ha vinto l'edizione del 2021 aggiudicandosi anche la 21/a e ultima tappa, una cronometro individuale (specialità in cui ha vinto l'oro olimpico a Tokyo) di 33,8 km da Padron a Santiago de Compostela in chi ha preceduto di 14" il danese Magnus Cort Nielsen. Nella classifica generale finale Roglic si è imposto con 4'42" sullo spagnolo Enric Mas, secondo, e 7'40" sull'australiano Jack Haig, terzo. Sesto a 13'27" il colombiano Egan Bernal, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia. Migliore degli italiani è stato Damiano Caruso, 17/o a 1h05'31" dalla maglia rossa. Fabio Aru, che con questa Vuelta dice addio all'attività agonistica e si ritira a soli 31 anni, si è piazzato al 51/o posto finale a 2h49'04" da Roglic. (ANSA).