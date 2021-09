Tennis, Us Open: Djokovic e Zverev a ottavi, serbo punta Slam

ROMA, 05 SET - Grazie alla vittoria sul giapponese Kei Nishikori, Novak Djokovic vede avvicinarsi il traguardo del Grande Slam, che adesso dista solo quattro partite. Al fuoriclasse serbo ha risposto prontamente Alexander Zverev, come lui a vele spiegate negli ottavi degli Us Open di tennis: il tedesco, per effetto del ritiro di Jack Sock, a causa di un problema alla gamba destra quando ormai la partita era già quasi compromessa (3-6, 6-2, 6-3, 2-1 per il tedesco), ha superato il terzo turno. (ANSA).