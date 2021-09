Paralimpiadi, Pancalli: "Quelle medaglie sono nostro orgoglio"

ROMA, 05 SET - Il bilancio di questa Paralimpiade è più che positivo. Il risultato in termini di medaglie ci inorgoglisce, ma voglio far risaltare che questo è il frutto di un lavoro molto duro, di sacrifici e di umiltà ed è ancora più importante perché, oltre i numeri, proviene da 11 discipline differenti, fermo restando che il nuoto azzurro ha rappresentato una straordinario risultato, ma ci sono state anche tante altre medaglie da altre discipline". Così, nella conferenza stampa conclusiva dei Giochi Paralimpici a Tokyo, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. "Le 109 medaglie guadagnate in totale a Tokyo? È la conferma che siamo sempre di più due facce della stessa medaglia - aggiunge -. Come nelle Olimpiadi siamo arrivati al nono posto e ci confermiamo nella top ten: molti, rispetto a Rio, hanno perso medaglie o magari sono rimasti stabili; chi è andata veramente avanti è solo l'Italia". (ANSA).