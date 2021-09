Tennis, Us Open: Berrettini agli ottavi, battuto Ivashka

ROMA, 04 SET - Matteo Berrettini avanza agli Us Open, approdando agli ottavi di finale. Il sogno di migliorare il piazzamento in semifinale conquistato nel 2019 contro Rafa Nadal agli Us Open di tennis è più che mai vivo. A New York il 25enne romano, n.8 del ranking e sesta testa di serie del torneo - alla quarta presenza nel tabellone principale dell'evento della Grande Mela - ha battuto al terzo turno il bielorusso Ilya Ivashka, n.53 del ranking e mai così avanti a New York. L'azzurro si è imposto in 5 set per 6-7 (5-7), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3. (ANSA).