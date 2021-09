Olanda: Sainz a muro, corsa contro tempo meccanici Ferrari

ROMA, 04 SET - Terze prove libere del Gran Premio d'Olanda finite in anticipo per Carlos Sainz, che ha perso il posteriore della sua Ferrari ed è finito contro il muro all'ingresso della curva tre. Il pilota spagnolo sta bene ed è uscito da solo dalla monoposto. I meccanici dovranno lavorare sulla sua Sf21, danneggiata nello scontro, per consentire al pilota di partecipare alle qualifiche, che scatteranno alle ore 15. Le prove sono riprese dopo che la pista è stata sgomberata. (ANSA).