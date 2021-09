Paralimpiadi: calcio a 5 non vedenti; oro Brasile, Argentina ko

ROMA, 04 SET - Il Brasile ha battuto per 1-0 l'Argentina nel calcio a 5 per non vedenti alle Paralimpiadi di Tokyo, con un gol di Raimundo Mendes al 33'. Per la Seleçao è il quinto oro consecutivo nella storia dei Giochi paralimpici. La medaglia di bronzo è andata al Marocco, che ha battuto la Cina per 4-0. (ANSA).