Paralimpiadi: Raimondi argento nei 200 misti di nuoto

ROMA, 03 SET - Stefano Raimondi ha ottenuto l'argento nei 200 misti di nuoto categoria Sm10 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo. Per il 23enne di Verona è la settima medaglia a questi Giochi, la 62/a per la spedizione azzurra. Oro e record paralimpico per l'ucraino Maksym Krypak, bronzo per l'olandese Bas Takken. (ANSA).