Mondiali 2022: Italia-Bulgaria 1-1

ROMA, 02 SET - Italia e Bulgaria 1-1 in una partita del gruppo C della zona europea delle qualificazioni mondiali, giocata al 'Franchi' di Firenze. Per gli azzurri di Mancini è il 35/o risultato utile consecutivo, un primato assoluto che eguaglia quelli di Spagna e Brasile. Azzurri in vantaggio al 16' del primo tempo con Chiesa. Il pareggio della Bulgaria sul finire del primo tempo, al 39' è stato di Iliev. Domenica gli azzurri affronteranno la Svizzera a Basilea. (ANSA).