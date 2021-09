F1: Olanda; Leclerc "a Zandvoort nel 2015, pista mi piace tanto"

ROMA, 02 SET - "A Zandvoort ho corso nel 2015, in F3. La pista mi era piaciuta tanto, anche se la gara non era andata bene perché si ruppe un pezzo in curva 7 e non è stato bello. A parte questo è una pista che mi piace tantissimo". Charles Leclerc, a Sky, ha parlato del GP d'Olanda, in programma nel fine settimana sulla pista rinnovata tra dicembre 2019 e febbraio 2020 per riconquistare un posto nel calendario di quest'anno. "Spero che la macchina andrà forte e credo che sarà comunque meglio che a Spa - ha aggiunto il pilota ella Ferrari - E' quasi come un circuito cittadino, non si possono fare errori e questo tipo di sfide mi piacce sempre tanto". (ANSA).