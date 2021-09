Paralimpiadi: Zakia in gara, perde contro campionessa mondo

ROMA, 02 SET - Ha esordito alle Paralimpiadi la lottatrice di taekwondo Zakia Khudadadi, uno dei due atleti afghani arrivati a Tokyo dopo essere stati evacuati da Kabul con un volo australiano. Nella categoria under 49kg la 22enne ha vinto il suo primo round contro l'uzbeka Ziyodakhon Isakova, per poi perdere gli altri due e finendo sconfitta per 17-12. Ripescata, si è poi scontrata con la cinque volte campionessa del mondo, l'ucraina Viktoriia Marchuk, perdendo per 48-34. "Ora inizieremo a discutere cosa accadrà alla cerimonia di chiusura e dove andranno dopo" i Giochi i due atleti, ha detto Craig Spence, portavoce del Cip. (ANSA).