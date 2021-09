Paralimpiadi: argento Caironi,Italia eguaglia 58 podi Seul

ROMA, 02 SET - Martina Caironi ha ottenuto l'argento nel salto in lungo categoria T63 alle Paralimpiadi di Tokyo. Con la medaglia vinta dalla 31enne bolognese la spedizione azzurra arriva a quota 58 podi, eguagliando il record ottenuto ai Giochi di Seul del 1988, considerato il primato da battere (Roma 1960, con le sue 80 medaglie per l'Italia, è vista come un''edizione zero' delle Paralimpiadi). (ANSA).