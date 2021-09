Ryder Wisconsin, Couples e Mickelson vicecapitani Usa

ROMA, 02 SET - Phil Mickelson e Fred Couples saranno tra i vicecapitani degli Stati Uniti alla Ryder Cup americana. Questa la scelta di Steve Stricker, capitano degli Usa nella sfida di settembre (24-26) nel Wisconsin. Per Couples, 61enne di Seattle e vincitore del The Masters nel 1992, sarà la seconda volta da assistente alla Ryder Cup dopo quella del 2012 al fianco di Davis Love III. Ruolo insolito per Mickelson che ha partecipato alle ultime nove edizioni della Ryder Cup da giocatore. Tra i più forti golfisti degli ultimi venti anni, il mancino di San Diego quest'anno ha vinto il Pga Championship all'età di 50 anni, 11 mesi e 7 giorni affermandosi anche quale più anziano campione di un Major. (ANSA).